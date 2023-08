Ultime Notizie – italiani in gara | dove vederli in tv

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo il leggendario oro di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, l’Italia a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow, i Scozia. Occhi puntati sulla corsa ad eliminazione,Elia Viviani cercherà di difendere il titolo iridato dello scorso anno. PROGRAMMA EINOGGI, LUNEDÌ 7 AGOSTO CICLISMO SU PISTA 12:30 Velocità Donne Elite – Qualifiche (Miriam Vece)13:21 Velocità Uomini Elite – Semifinali 13:29 Velocità Donne Elite – 1/16 Finale 19:28 Eliminazione Uomini Elite (Elia Viviani)19:55 Finale Sprint uomini20.34 Madison donne (Chiara Consonni/Martina Fidanza)VEDERLE IN TV Le gare saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport (12.30-14.45 e 20.30-22.30) poi da Rai2 dalle 17.45 alle 20.30; da Eurosport 1 dalle 12.25 alle 16.30, dalle 18.10 alle 22.30. E in ...

