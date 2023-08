Ultime Notizie – colpito silos di grano Ci sono diversi feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Diverse personerimaste ferite a causa di un’esplosione avvenuta in una zona portuale in Turchia. Lo riferisce la Trt. Sul posto, nell’area di Derince, a circa 75 chilometri a sudest di Istanbul,al lavoro i soccorritori. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’esplosione che haun deposito di. Video diffusi sui social mostrano colonne di fumo. A massive explosion was reported at the port in #Derince, east of #Istanbul in #Turkey, CNN Turk reports. As a result, two-grainwere affected. At least four people were injured. pic.twitter.com/3OFXUKCVLc — KyivPost (@KyivPost) August 7, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione