Ultime Notizie – Calciomercato | ultime news Neymar

(Di lunedì 7 agosto 2023)vuole lasciare il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il 31enne fuoriclasse brasiliano ha comunicato formalmente alla dirigenza la propria intenzione di cambiare squadra prima dell’inizio della stagione 2023-2024. A quanto pare,sarebbe rimasto “profondamente traumatizzato” dalla contestazione inscenata da alcuni tifosi del Psg sotto la sua abitazione a maggio. Nella circostanza, il calciatore è stato ‘invitato’ a lasciare Parigi e a trasferirsi altrove. Il brasiliano, appena rientrato dal tour asiatico con il Psg, ha fatto il punto con la sua famiglia e con l’agente Pini Zahavi: l’intenzione di lasciare Parigi sarebbe condivisa dall’intero entourage.è arrivato al Psg nel 2017, quando il club transalpino ha acquistato il verdeoro dal Barcellona per l’astronomica cifra di 222 milioni di ...

Continuano le segnalazioni di vasti incendi sul territorio italiano. Oltre alla Sardegna, le fiamme ora stanno interessando anche la costa ionica e la provincia di Cosenza . Nelleore un rogo sta mettendo a rischio le persone di un villaggio turistico . Fiamme nel cosentino: distrutti due capannoni . L'incendio è arrivato ad un villaggio turistico . I roghi in Sardegna ...Un dato per tutti: lo scorso anno l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha dichiarato di aver recuperato oltre 1.000 cuccioli abbandonati solo nelledue settimane di giugno. Con l'...... Milano 1881) che, descrivendo l'ambiente in cui visse e operò il Capponi, è una fonte di... Dedicò le sueforze a un volume di profili della storia moderna d'Italia (Lipsia 1886). Fu uno ...

Ucraina, ultime notizie. Sventato attentato a Zelensky, arrestato informatore russo. Titanio ucraino ... Il Sole 24 ORE

È stata montata l’ultima delle tre panchine inclusive, acquistate dal Leo Club Ribera, presso la Piazza Giuseppe Vinci di Calamonaci con il supporto logistico dell’amministrazione, in particolare del ...Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - “Stiamo vivendo e condividendo un'altra estate di vittorie di atlete e atleti Azzurri, che in alcuni casi vengono considerate imprese perché, nel loro conseguimento, c’è l ...