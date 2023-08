Ultime Notizie – Bonus bebè da 5mila euro per i neogenitori | le nuove misure di Prysmian

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Undi 5.000al neogenitore. E’ una dellemesse in campo dagroup, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, che ha annunciato l’introduzione a livello globale di una nuova parental policy, caratterizzata da una serie di iniziative concrete volte a sostenere iper la miglior gestione possibile dell’equilibrio tra vita e lavoro nel loro nuovo percorso di vita. Leper iin Italia Lea sostegno della genitorialità assumono una declinazione specifica in Italia, dove, a supporto dei primi anni di vita di ogni figlio, prevederà a partire da gennaio 2024 un ...