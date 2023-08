Ultime Notizie – bando 1740 posti | tutte le info

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Fino al 6 settembre sarà possibile presentare domanda per il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. La selezione pubblica riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 unità percomuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Sul sito del Miur il decreto conlesul, i requisiti di ammissione al concorso, le modalità di presentazione delle domande e delle prove di esame. REQUISITI Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. laurea magistrale conseguita ...