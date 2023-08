Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Scomparsa’ su Rai1 vince la serata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023)in replica si è aggiudicata glidella primadi ieri. La serie dicon Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno ha ottenuto infatti 1.719.000 telespettatori e il 12,8% di share. Su Canale 5 la serie ‘La ragazza e l’ufficiale’ ha totalizzato invece 1.634.000 telespettatori e il 13,7%. Terzo posto per Rai2 che con ‘Tim Summer Hits – The best of’ ha conquistato 1.001.000 telespettatori e l’8% di share. Appena fuori dal podio Italia1 con ‘FBI: Most Wanted’, visto da 840.000 telespettatori pari al 6%, mentre Rai3 con la replica de ‘Le ragazze’ ha interessato 707.000 telespettatori con il 5,2%. Su Retequattro ‘Una festa esagerata’ ha registrato 544.000 telespettatori e il 4% e Tv8 con ‘Italia’s Got Talent – Best of’, 336.000 con il 2,6%. Su Nove ‘Little Big Italy’ ha raccolto 272.000 ...