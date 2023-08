Ultime Notizie – “A metà luglio bilanci di previsione già approvati e trasmessi l’80% del totale”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Slitta al 15 settembre il termine per l’approvazione deidi2023-2025 dei Comuni. A disporlo è stato il Viminale, con un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 31. Si tratta dell’ennesima proroga di questa scadenza che ordinariamente dovrebbe coincidere con il 31 dicembre di ogni anno ma che viene sistematicamente spostata in avanti. A evidenziarlo è un’analisi di Centro Studi Enti Locali (Csel), elaborata per Adnkronos, che parla di “discutibile anomalia”, che si è ormai radicata da oltre 30 anni in Italia e via via sempre più cronicizzata. Quest’anno abbiamo assistito, nell’ordine, alla proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo, al 30 aprile, 31 maggio. E, ancora, lo slittamento al 31che è stato poi ulteriormente spostato al 15 settembre, vale a dire a poco più di 3 ...

