“Ultimatum senza senso” L' ultimo affondo della Russia sui tentativi di pace in Ucraina

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lacritica l'uso che «il regime di Kiev» e l'Occidente hanno fattoconferenza di Gedda da cui hanno tentato di imporre «l'formula didel presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A esprimersi così è stata la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo la quale «promuovendo la ‘formula' di Zelensky, il regime di Kiev e l'Occidente stanno cercando di sminuire la grande importanza delle iniziative presentate da altri Paesi e di monopolizzare il diritto a presentarle». Secondo Zakharova, «nessuno dei dieci punti» del piano sostenuto da Zelensky «è concepito per trovare una soluzione alla crisi attraverso colloqui e sforzi diplomatici». «Tutti insieme costituiscono un ...

