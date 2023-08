Ufo Robot Goldrake sta per tornare in tv e in streaming

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per la gioia dei fan ci sono un nuovo logo e tante caratteristiche inedite per i protagonisti della serie

Grendizer U è il sequel diGrendizer. Manga Productions e Dynamic Planning hanno presentato il teaser insieme al creatore di Goldrake, Go Nagai , oggi produttore esecutivo del progetto. ..."Il ritorno dell'amata serieGoldrake è un momento importante ed entusiasmante per i fan degli anime di tutto il mondo" ha detto Bukhary, nei piani del quale c'è l'auspicio di conquistare ...È uscito finalmente il teaser trailer di "Grendizer U" , il progetto anime attesissimo che promette di essere il sequel di "Goldrake" (Grendizer). I fan nostalgici di questa serie mecha degli anni '70 non possono fare a meno di esultare all'annuncio del teaser, che offre un'anteprima delle avventure che li attendono. Il ...

Pronti al ritorno di Ufo Robot Nel 2024 esce “Goldrake U”, la nuova versione del mitico cartone animato La Stampa

Le prime immagini del progetto che coinvolge lo storico creatore Go Nakai, presentate da Manga Productions e Dynamic Planning ...Il teaser ufficiale della nuova serie anime 'Goldrake U' è stato lanciato in occasione del festival AkibaDaisuki di Tokyo.