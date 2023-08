UFFICIALE – Sommer ha firmato con l’Inter

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 agosto 2023) Si può scrivere finalmente la parola “fine” sulla telenovela portiere-Inter: infatti è appena stato reso noto dai nerazzurri l’ingaggiodi Yann. Lo svizzero classe 1988 arriva a Milano a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 6 mln € (che saranno pagati in più rate). In carriera,ha vestito oltre alla maglia dei bavaresi quelle di Vaduz, Basilea, Grasshoppers e Borussia Mönchengladbach, vincendo in totale 1 Bundesliga, 4 campionati svizzeri, 2 coppe di Svizzera e 1 coppa del Liechtenstein. Arrivato a Monaco di Baviera come riserva di Manuel Neuer, ha giocato da titolare tutta la 2ª parte della scorsa stagione a causa di un grave infortunio del collega. Con i bavaresivanta 25 presenze (con 31 gol subiti) nelle varie competizioni. Per il suo approdo al(che gli ...