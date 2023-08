UFFICIALE – Sommer è un nuovo giocatore dell’Inter | l’annuncio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023)è finalmente un. Il portiere svizzero si trasferisce in nerazzurro dal Bayern Monaco. Di seguito il comunicatodel club nerazzurro– Yannè un. Il portiere svizzero arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco. Ci sono bambini che sognano di diventare grandi attaccanti. Altri nascono per giocare in porta: Yannappartiene alla seconda categoria. Nato il 17 dicembre 1988 a Morges, in Svizzera,è cresciuto a Basilea, la stessa città del suo amico Roger Federer. Il calcio e i pali hanno sempre fatto parte del suo destino. Suo padre e suo zio giocavano come portieri. Fin dal suo primo ...