UFFICIALE – Pisa | è arrivato dal Monza l’atteso esterno offensivo!

Commenta per primo Ilha chiuso per Marco D'Alessandro , attaccante esterno in arrivo dal Monza . Il giocatore arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto. 'Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) dalla Società A. C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco D'Alessandro. Attaccante ......30: Ascoli - Feralpisalò, Cosenza - Modena,- Parma, Reggiana - Palermo Mercoledì 30 agosto - ... La decisione è, così come la formazione dei calendari. La data di inizio tiene conto del ...Dopo il calendario asimmetrico, la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone, il ... 2 a GIORNATA DI ANDATA * Venerdì 25 agosto 2023 ore 20.30 SAMPDORIA -SKY + DAZN Sabato 26 agosto ...

Il Parma parte il 20 agosto alle 20.30 con la Feralpisalò Ora è ufficiale. La Lega di serie B ha diffuso date e orari delle prime tre giornate del campionato. E il Parma esordirà al Tardini il 20 agos ...Calciomercato Pisa, ecco il colpo dalla A: ufficiale il suo arrivo. Calciomercato Pisa che si infiamma con l'arrivo dal ...