Ue: Martusciello (Fi), 'Ppe guiderà prossima maggioranza' La Gazzetta del Mezzogiorno

"Il Ppe guiderà la prossima maggioranza in Europa. Una maggioranza unita da valori comuni". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello (Fi-Gruppo PPE). (ANSA) ...Il via libera "alla terza rata del Pnrr e l'ok della commissione alla modifica per la quarta, sono il frutto della credibilità di cui questo governo gode in Europa". (ANSA) ...