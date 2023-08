Udinese | dalla Juventus in prestito arriva Akè

Marley Akè è un nuovo giocatore dell'. Lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali ufficiali. Il francese, 22 anni, arrivaJuventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del ...Marley Aké è un nuovo giocatore dell'. A dare l'annuncio il club friulano sul proprio sito ufficiale. Il 22enne esterno francese arrivaJuventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore ...MARLEY AKE' all'Juventus) Nuovo acquisto sulle fasce per l', che si assicura Marley Aké. Il francese classe 2001 arrivaJuventus con la formula del prestito con diritto ...

Marley Akè è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali ufficiali. Il francese, 22 anni, arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di risc ...Ufficiale il colpo Udinese, arriva dai bianconeri della Juventus l’esterno Marley Akè, giovane talento francese. La notizia era nell’aria da qualche giorno, in mattinata è arrivata anche l’ufficialità ...