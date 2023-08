Ucraina | ultime notizie Sventato attentato a Zelensky | arrestato informatore russo Titanio ucraino nei missili di Mosca

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’esercitoha bombardato Kherson per tutta la notte, una donna di 59 anni è morta per un colpo d’artiglieria che ha colpito la sua casa, ci sono feriti. Il capo dell’ufficio presidenziale Andry Yermak ha postato una foto che mostra le fiamme dopo l’attacco. Il presidente turco Erdogan, durante i previsti colloqui con Putin che si dovrebbero tenere a breve, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull’per raggiungere un cessate il fuoco anticipato

La guerra in Ucraina aumenta i rischi causando penurie ma anche strumentalizzazioni come quelle della Wagner. Se in Africa prevale il caos, le conseguenze saranno negative un po' per tutti

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: ucciso in combattimento ex parlamentare ucraino. Bombe russe sulla regione ... la Repubblica

La Cina resta uno dei più stretti alleati di Putin anche dopo l'invasione dell'Ucraina. «Solo pochi giorni prima che le truppe russe attraversassero i confini ucraini - ricorda il tabloid britannico - ...Guerra Ucraina, Putin da Erdogan per un cessate il fuoco anticipato. Il premier turco incontrerà il numero uno del Cremlino a fine agosto.