Ucraina | Russia | “Non ci sono basi per accordo di pace con Kiev”

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Non ciper unconper la risoluzione del conflitto in. A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in un’intervista al New York Times citata dalla Tass. “Al momento non cimotivi per un. Continueremo l’operazione per il prossimo futuro”, ha affermato. Le autorità russe hanno ripetutamente affermato di essere pronte per i colloqui con l’, sostenendo – come ha fatto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova – che il principale ostacolo in direzione dei colloqui è rappresentato dal decreto del presidente ucraino Vladimir Zelensky del 30 settembre 2022 che vieta qualsiasi trattativa con il presidente russo Vladimir Putin. Altro ostacolo, ha ...

... Mykhailo Podolyak, riferisce di 'quasi 70 missili di vario tipo e droni' che la scorsa notte hanno colpito 'in tutto il territorio dell''. La, prosegue, 'vuole solo uccidere, ...Al santuario di Fatima, la cui storia è strettamente collegata alla contrapposizione tra la Chiesa cattolica e lasovietica, il Papa ha pregato per la pace in, ma in silenzio, per "non fare pubblicità". A spiegarlo è lo stesso Francesco nel corso della conferenza stampa sul volo di ritorno a Roma ...06 ago 13:03 Mosca: discuteremo con i partner Brics a Gedda Ladiscuterà i risultati delle consultazioni sull'a Gedda con i partner Brics che hanno preso parte all'incontro. Lo afferma ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 agosto. LIVE Sky Tg24

(RSI.ch Informazione) Ed è per questo che l'Ucraina ha proposto la Formula della pace perché l'ordine internazionale basato sulle regole, violato dall'aggressione russa, deve essere ripristinato. Il ...Secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia saudita, in un vertice che ha visto la partecipazione di 40 Paesi, compresa la Cina, con le ...