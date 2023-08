Ucraina-Russia | media | Erdogan proporrà a Putin cessate il fuoco anticipato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ankara, 7 ago. (Adnkronos) - Il presidente turco, Recep Tayyip, vuole proporre al suo omologo russo, Vladimir, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere unildurante i colloqui bilaterali in programma questo mese secondo le ultime notizie sulla guerra. Lo ha riferito all'agenzia Sputnik una fonte dell'amministrazione turca. "Il presidente offrirà la suazione per risolvere il conflitto e ribadirà la tesi secondo cui non ci saranno vincitori della guerra e vinti nel processo di pace. Come sapete, Ankara ha più volte sostenuto unilsostenibile e la ripresa delle trattative il prima possibile", ha dichiarato la fonte. "Continuiamo i nostri ...