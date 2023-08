(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Il presidente turco, Recep Tayyip, vuole proporre al suo omologo russo, Vladimir, la ripresa dei colloqui di pace per raggiungere unildurante i colloqui bilaterali in programma questo mese secondo le ultime notizie sulla guerra-Russia. Lo ha riferito all’agenzia Sputnik una fonte dell’amministrazione turca. Si terrà “nell’ultima settimana di” l’annunciata visita indi, riporta il quotidiano turco Hurriyet, secondo cui i i colloqui tra il leader russo e edriguarderanno la ripresa dell’accordo sull’esportazione di grano dall’, i legami bilaterali, i rapporti tra, Azerbaigian e ...

... a partire dallo scorso anno, le esportazioni di grano dall'e che è stato recentemente ... Nell'editoriale, Selvi sottolinea che dopo l'incontro cona fine agosto, Erdogan ha in programma ...Erdogan proporrà ail cessate il fuoco Barlume di speranza per una pace giusta e vicina per la martoriatae per la riattivazione dell'accordo sul grano . Il presidente turco che è stato ...: Erdogan proporrà aun cessate il fuoco anticipato Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan , durante i previsti colloqui con Vladimirche si dovrebbero tenere a breve, intende ...

Erdogan chiede a Putin un cessate il fuoco. Si uccide il presidente di Visibilia. I fatti da conoscere Niger: l'Ecowas non è ancora pronto a inviare truppe La Comunità economica degli stati dell'Afric ...Il presidente russo Vladimir Putin si recherà ad Ankara per incontrare l'omologo ... le esportazioni di grano dall'Ucraina e che è stato recentemente interrotto dopo l'uscita di Mosca, i rapporti tra ...