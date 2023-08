(Di lunedì 7 agosto 2023) Mykhailo, consiglierepresidenza, in un'intervista a La Repubblica ha parlatorecente riunione che si è tenuta nel fine settimana a Gedda, in. "È stato un ...

Senza eccezioni, tutti i partecipanti aderiscono alla posizione secondo cui il futuro accordo di pace deve basarsi sull'integrità territoriale e la sovranità dell'", ha proseguito, ...Questa posizione è stata rafforzata dagli incessanti bombardamenti russi indurante i due giorni del vertice. Mykhailo, consigliere capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha ...... ha affermato. In realtà per stessa ammissione degli americani i Kinzhal non sono intercettatili nemmeno dai Patriot. L'Occidente ha fornito all'due batterie di sistemi di difesa ...

Podolyak sulla Cina: "Ha una comprensione molto più profonda della storicità dei processi in atto rispetto alla Russia. Pensa al futuro, mentre la Russia nella sua attuale forma politica se ne andrà t ...Nonostante la mancata partecipazione diretta di Mosca, la Russia ha seguito da vicino il vertice e ha pianificato di discuterne con i membri del gruppo Brics presenti a Gedda.