Ucraina | la diretta – Ankara | “Erdo?an proporrà a Putin un cessate il fuoco anticipato” Bombe su Kherson | una civile uccisa in casa

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Il presidente offrirà la sua mediazione e ribadirà la tesi secondo cui non ci saranno vincitori e vinti”, comunica l’amministrazione turca in vista dell’incontro tra i due capi di Stato. Peskov al New York Times: “Nostro obiettivo è controllare le regioni inserite in Costituzione” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gelo da Mosca: "Non c'è alcun presupposto per la pace e l'operazione militare proseguirà", afferma la Russia reagendo al vertice di Gedda sull'. Morto sul fronte di Zaporizhzhia un ex ...Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che 'l'operazione militare inproseguirà nel prossimo futuro'07 ago 00:11 L'colpisce ponti tra la Crimea e Kherson Diverse esplosioni sono state segnalate in alcuni ponti che collegano la Crimea e parti della regionedi Kherson occupata. Lo ...

Ucraina, la diretta - Summit di Gedda, Kiev: "Fatti passi avanti sul piano di Zelensky". Cremlino: "Non ci sono ... Il Fatto Quotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la finale del torneo maschile di volley dello Uni ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di lunedì 7 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al 530esimo giorno ...