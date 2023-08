Ucraina | Kiev | nostro ex parlamentare ucciso in combattimento

L'ex parlamentare ucraino Serhiy Slabenko è stato ucciso in combattimento sul fronte di Zaporizhzhia, ha annunciato il governo dicitato dai media locali. Slabenko ha prestato servizio nella Verkhovna Rada dal 2002 al 2006. Durante il suo mandato ha presieduto il sottocomitato per i tribunali, i procedimenti giudiziari e la ...Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che 'l'operazione militare inproseguirà nel prossimo futuro'. Lo riporta la Tass. Esplosioni nella notte ae in altre ...Mosca, no presupposti per pace. Zelensky chiede "pazienza" per progressi controffensiva. ISW: gli attacchi ai ponti in Crimea causano "interruzioni significative" alla logistica russa. La cronaca, ...

Ucraina: massiccio attacco russo. Summit di Gedda, Kiev: colloqui produttivi. Irritazione da Mosca - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle condizioni per la pace - Wsj: a Gedda si sono ridotte le divergenze tra le delegazioni sulle co RaiNews

La Russia risponde agli attacchi ucraini con una pioggia di missili su diverse regioni. Kiev risponde con raid e droni fino a Mosca. Un tentativo di diplomazia per tornare al diritto internazionale è ...L’Ucraina afferma di aver messo fuori uso una nave militare russa della flotta del Mar Nero. L’attacco sarebbe avvenuto nel porto russo di Novorossijsk, in Crimea. Mosca nega e parla di attacco sventa ...