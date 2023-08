Ucraina | importanti risorse aeree Russia ma quali risultati? Il punto sulla guerra

(Di lunedì 7 agosto 2023) Secondo l'intelligence britannica, Mosca nonostante l'impegno a sostegno delle operazioni di terra non riesce ad ottenereoperativi soddisfacenti Lacontinua ad impegnarea sostegno delle operazioni di terra, senza però riuscire ad ottenereoperativi soddisfacenti. Questo quanto riporta l’intelligence britannica nel suo ultimo rapportosituazione in, divulgato dal ministero della Difesa di Londra. “L’aeronautica russa continua a dispiegare costantementeconsiderevoli a sostegno delle operazioni di terra, ma senza effetti operativi decisivi. Durante l’estate, gli aerei da combattimento tattici russi hanno in genere effettuato oltre 100 sortite al giorno, ma queste ...

Secondo l'intelligence britannica, Mosca nonostante l'impegno a sostegno delle operazioni di terra non riesce ad ottenere risultati operativi soddisfacenti