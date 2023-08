Ucraina | gli 007 | ' Sventato un attentato russo a Zelensky | arrestata una donna'

Volodymyr Zelensky ha sottolineato sul servizio di messaggistica Telegram che l'SBU lo aveva informato di questo tentativo di attacco e lo teneva aggiornato sulla "lotta ai traditori" in. Il ...A sottolinearlo è stato il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov commentandoesiti del Summit di Gedda. 'Erdogan offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace'. L'esercito russo ha bombardato Kherson per ......energetiche europee istituito da Bruxelles per affrontare le conseguenze della guerra ine ...le scelte del governo e sottolinea il rapporto positivo con la Commissione UE Il ministro per...

Ucraina, gli attacchi ai ponti in Crimea mandano in crisi i russi Il Tempo

Era partito con poche aspettative, ma gli esiti del vertice per la pace in Ucraina - che si è chiuso ieri 6 agosto a Gedda, in Arabia Saudita - lasciano ben sperare. È vero: è… Leggi ...I colloqui internazionali ospitati a Gedda nel fine settimana dall'Arabia Saudita hanno contribuito a "consolidare il consenso internazionale sulla soluzione della crisi ucraina". L'inviato speciale ...