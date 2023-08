Ucraina | “Erdogan chiederà a Putin di fermare le armi”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, per la pace insi è chiuso con “consultazioni produttive“. La Russia, assente al vertice, sottolinea tuttavia l’assenza di presupposti per la fine delle ostilità che ha scatenato. E ribadisce che non vuole conquistare nuovi territori, ma “soltanto mantenere il controllo di quelli scritti nella Costituzione”. In pratica delle regioni ucraine occupate militarmente e annesse con referendum. Sembra a questo punto rientrare in gioco il presidente turco, Recep Tayyip, che il 7 agosto incontrerà. Secondo una fonte diplomatica di Ankara che ha parlato all’agenzia di stampa russa Ria Novosti, è probabile cheintenda proporre al presidente della Russia la ripresa dei colloqui di pace con l’. Colloqui ...

A sottolinearlo è stato il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov commentando gli esiti del Summit di Gedda. 'offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace'. L'esercito russo ha bombardato Kherson per tutta la notte, una donna di 59

"L'unica 'base per i negoziati' è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni di compromesso come 'cessate il fuoco immediati' e 'negoziati qui e ora' che diano ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 530. Il secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia saudita, per la pace in Ucraina si è chiuso con "consultazioni produttive". La Russia, assente al v ...