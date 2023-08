Ucraina | Erdogan a Putin | Proporrò un cessate il fuoco anticipato | Cremlino | Non ci sono i presupposti per la pace

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo 530 giorni di guerra in, le speranze per una soluzione pacifica al conflitto sembrano affacciarsi all'orizzonte. Il secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, si è concluso con "consultazioni produttive", nonostante l'assenza della Russia al vertice. La nazione russ

