Tuttosport – Napoli | Garcia e gli ‘infortuni di mercato’ E sul futuro di Osimhen…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-06 23:25:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: Il nuovo tecnico dei partenopei ha così dichiarato: “E’ stato un test molto attendibile. Sono giunte buone indicazioni, queste gare servono anche a fare esperimenti e provare varie soluzioni. E’ stata una vera partita perchè la squadra tedesca ha avuto l’atteggiamento di un match ufficiale, è stata fisica e determinata e quindi siamo stati bravi a disputare una gara intensa ed ho visto una bella prestazione anche sotto l’aspetto del carattere. Al momento ho un numero giocatori non disponibili sia per motivi di prevenzione che per questioni di marcato e quindi oggi ho visto all’opera anche uomini che si sono adattati a vari ruoli”. Cosìsu Osimhen Suldell’attaccante nigeriano, ...