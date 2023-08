Tutti i modi di riavviare il PC Windows

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 7 agosto 2023) Quando il PC ha un problema o presenta un qualche errore, la prima cosa da fare, se possibile, èil computer. Fare il riavvio diè semplice e basta trovare il pulsante dal men di spegnimento. Non sempre però il riavvio normale è possibile o utile a risolvere qualche problema. Ad esempio abbiamo scritto un intero articolo per spiegare quanti problemi risolveil computer. Nella guida che segue abbiamo raccoltoi metodi per, ciascuno utile per un certo scopo e in grado di fornire il riavvio del PC in maniera rapida e sicura anche in caso di blocchi, di schermate di blocco o di virus che impediscono l'accesso al desktop o ai pulsanti di riavvio tradizionali. LEGGI ANCHE:di spegnere ...