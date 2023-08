Turismo | c’è già una certezza | non è l’estate dei record Presenze in calo fino al 25% in Puglia e Sardegna Salgono i prezzi e il fatturato | Dati e grafici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il picco vacanziero deve ancora arrivare, ma unagià c’è: quella del 2023 per ilnon saràdeiche si preannunciava. Tra rincari, minore possibilità di spendere e anche gli effetti della crisi climatica (basse temperature a giugno, caldo torrido con eventi estremi di ogni genere a luglio), gli italiani andranno in vacanza meno di quanto ci si aspettasse. Incrociando iIstat con quelli di Federalberghi il settore registra rispetto all’ultimo anno pre covid undi quasi il 3% già nel primo semestre, ma quel che sorprende di più è che con luglio e agosto la situazione non si ribalterà. A spiegarlo a ilFattoQuotidiano.it è il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara: “Non chiuderemo l’anno in termini di presenza a livelli superiori del ...