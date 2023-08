Turchia | forte esplosione nel porto di Derince | almeno quattro feriti

(Di lunedì 7 agosto 2023) su Tg. La7.it - Unaha interessato ildiin. La località, in provincia di Kocaeli, è a circa 90 km di distanza da Istanbul in direzione sud ...

Unaesplosione ha interessato il porto di Derince in. La località, in provincia di Kocaeli, è a circa 90 km di distanza da Istanbul in direzione sud est. Non si conoscono ancora le cause ...Unaesplosione ha scosso il porto di Derince , in, a circa 80 chilometri da Istanbul. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:40 ora locale. Le immagini mostrano una colonna di fumo ergersi ...Una grande esplosione si è verificata nel porto turco di Derince . La località si trova in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. ...

Turchia, forte esplosione nel porto di Derince: almeno dieci feriti TGCOM

Arcadia Yachts continua a conquistare armatori anche all’estero e celebra l’estate con la consegna di uno Sherpa 60 in Spagna e uno Sherpa 80 in Turchia.Una grande esplosione si è verificata presso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est.