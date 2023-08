(Di lunedì 7 agosto 2023) Una grandesi è verificata presso ildi, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. Le cause ...

Una grande esplosione si è verificata inpresso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione Sud - Est. Le cause dell'esplosione sono ancora ...Una grande esplosione si è verificata presso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est.Unaesplosione ha interessato il porto di Derince in. La località, in provincia di Kocaeli, è a circa 90 km di distanza da Istanbul in direzione sud est. Non si conoscono ancora le cause ...

Turchia: forte esplosione al porto di Derince - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una grande esplosione si è verificata presso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. (ANSA) ...In Turchia si è verificata una forte esplosione nell'area del porto di Derince, in provincia di Kocaeli, località a sud est di Istanbul. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitari ...