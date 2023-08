Turchia | forte esplosione al porto di Derince | fumo e fiamme nella zona dei silos Le immagini

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una grandesi è verificata nelturco di. La località si trova in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. Leche circolano su Twitter mostrano il momento esatto dell’, avvenutadei, e, subito dopo, un’intensa nuvola diche si alza dallaportuale. Secondo la tv di Stato turca Trt le cause dell’sono ancora sconosciute. “Quattro persone ferite sono state trasferite in ospedale”, ha fatto sapere il sindaco di, Zeki Aygun, come riporta Trt. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

