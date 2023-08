Turchia | esplosione in zona silos di grano nel porto di Derince | 12 feriti – Video

Le cause dell'non sono note. La televisione di Stato turca ha divulgato immagini in cui è visibile una grande nuvola di fumo sull'area portuale.Diverse persone sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta in una zona portuale in. Lo riferisce la Trt. Sul posto, nell'area di Derince, a circa 75 chilometri a sudest di Istanbul, sono al lavoro i soccorritori. Non è ancora ...... appartenenti all'Ufficio per i prodotti agricoli di(TMO), ha fatto sapere la stessa compagnia. "Riteniamo che l'possa essere stata causata da polveri rimaste incastrate durante ...

Dall'area portuale si è alzata una grande nuvola di fumo. Una forte esplosione è avvenuta al porto di Derince, nella provincia turca di Kocaeli, a una novantina di chilometri a sud-est di Istanbul. Lo ...(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione avvenuta in una zona portuale in Turchia. Lo riferisce la Trt. Sul posto, nell’area di Derince, a circa 75 chilometri a sudes ...