Trump chiede di cambiare giudice e citta' del processo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Donaldal contrattacco. A qualche giorno dalla comparizione in tribunale a Washington per l'incriminazione sull'assalto a Capitol Hill e sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni ...

Donaldal contrattacco. A qualche giorno dalla comparizione in tribunale a Washington per l'incriminazione sull'assalto a Capitol Hill e sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni del 2020,...di cambiare giudice e città processo Capitol Hill La giudice che presiede il processo aper l'assalto al Congresso e i tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni 2020, e che ...Certo, dal punto di vista di, stato un bel colpo di ...

Capitol Hill, Trump chiede la rimozione della giudice Euronews Italiano

Donald Trump al contrattacco. A qualche giorno dalla comparizione in tribunale a Washington per l'incriminazione sull'assalto a Capitol Hill e ...Donald Trump chiede che la giudice federale Tanya Chutkan venga rimossa dal processo a suo carico per l'assalto a Capitol Hill. Trump sostiene che non sarebbe in grado di garantire un processo equo.