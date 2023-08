Truffa | riciclaggio e documenti falsi | sgominata un’associazione a delinquere

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola in data il 21 luglio 2023, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati di associazione per, per essersi associati allo scopo di commettere i delitti di, sostituzione di persona e fabbricazione didi identificazione. Le complesse ed articolate indagini, avviate nel 2018 ed esperite dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Nola, con la collaborazione della Squadra Mobile e del Compartimento della Polizia Postale Campania, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica ...

... per l'importo di circa 1.200.000 euro, ritenuto in ipotesi accusatoria provento didi ...personali di tre indagati e al sequestro di oltre due milioni di Euro per ipotesi di reato di...... il, l'autoriciclaggio e il reimpiego in attività economiche dei profitti realizzati - per associazione a delinquere finalizzata alla. Anche Visentin, come Giullini scappato a ...... lada 15 milioni di Napoli tra 2021 e 2022, quella da 1,3 milioni a Reggio Calabria e i 200mila euro "distratti" da un Caf a Roma. Poi ildi 465mila euro a Bari e i sussidi ...

A Perugia imprenditore indagato per usura, truffa e riciclaggio: incastrato dal bodyguard ilmessaggero.it

'Dalla provincia modenese sono state segnalate ben 153 operazioni di riciclaggio ogni mese da poco trascorsi: che è più di cinque ogni giorno che passa' ...Secondo quanto riportato da CGIL Modena e Coordinamento Regionale legalità, la nostra città è sul podio nero regionale e tra le peggiori a livello nazionale per economia illegale e malavitosa ...