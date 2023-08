Trubin niente Inter | va al Benfica! Lo Shakhtar Donetsk abbassa le richieste

(Di lunedì 7 agosto 2023)non sarà il prossimo portiere dell’, o almeno nell’immediato. Tutto fatto con il Benfica, mentre loè stato costretto adre le pretese per il portiere ucraino. Ecco tutti i dettagli dell’affare. NO– Dopo tante occhiatine e indizi di mercato, alla fine Anatolijsi trasferirà al Benfica, e non all’. Anche loè stato costretto adre le suetornando quasi sui suoi passi: affare da 10 milioni più 1 di bonus, e come specificato da Fabrizio Romano, gli ucraini manterranno il 40% sulla futura rivendita del giocatore. All’, invece, va Yann Sommer, che ha già svolto tutte le visite ...

Inter, Sommer ad un passo maclausola per il Bayern L'Inter è ad un passo da Yann Sommer , ... Inter,, Bento e Audero in lista per il vice Sommer La ricerca dei portieri nerazzurri non si ...22:59 27 Luglio- InterTrubin - Inter, strada in salita: annuncio UFFICIALE dello Shakhtar ... IT - Inter,da fare per Toloi: l'Atalanta cederebbe di fronte soltanto a un'offerta intorno ......in fumo i piani dei dirigenti nerazzurri che ora si ritrovano con diverse opzioni ma condi ... anche perché Marotta e Ausilio stanno lavorndo intensamente per il vero obiettivo, l'ucraino...

Trubin al Benfica: niente Inter, va in Portogallo per 10 milioni Goal.com

Niente Inter per Anatolij Trubin: il portiere, come riporta Fabrizio Biasin, si accaserà infatti al Benfica, che ha trovato in questi minuti un accordo con lo Shakhtar Donetsk per il classe 2001. La c ...L'Inter continua la telenovela dei portieri: Yann Sommer è sbarcato a Milano, mentre i colpi Anatolij Trubin e Bento sono sfumati ...