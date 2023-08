Tronti | Bettini | ' nulla potrà essere disperso da chi ha attinto a suo pensiero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa avevo scritto un lungo 'elogio' a Mario. Per il suo 92/mo compleanno. Mi aveva risposto: 'Carissimo Goffredo, intanto un grazie di cuore. Scusa il ritardo della risposta, ma ho voluto gustare e meditare lo scritto, come merita. È bellissimo e non c'è da aggiungere altro, né da modificare. Non mi è mai capitato di leggere su di me cose così precise ed esaurienti. Un grande abbraccio, Mario' Oggi mi è giunta una telefonata della figlia, che mi ha comunicato la sua scomparsa. Sono contento, nel mio piccolo, di avergli reso omaggio". Lo afferma Goffredo. componente della Direzione del Pd. "E non giova, in questa dolorosissima occasione, ripetere ciò che è stato già detto. Solo un, che trafigge, alla consapevolezza che non c'è più. Conse ne va ...