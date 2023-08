Trofeo Silvio Berlusconi – Scaroni | “Questo è il giusto omaggio a Silvio”

Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del "Berlusconi " all'U - Power Stadium davanti a circa 17 mila spettatori, con fischio d'inizio in programma alle 21 e diretta tv su Canale 5 e, all'estero, su Mediaset Italia. Le due ...Percorso inverso per Giovanni Fabbian , che si trasferisce in bianconero per 4 milioni con la recompra fissata a 12 Vai alla Fotogallery Settimana di amichevoli Tante: martedì 8 il...1 'IlBerlusconi è il giusto omaggio ache ha sempre amato i colori rossoneri, costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale'. ...

Trofeo Silvio Berlusconi: quando, orario e dove vederlo in tv IL GIORNO

L'Amministratore Delegato, nonché Vice Presidente Vicario, del Monza Adriano Galliani ha parlato, tramite i canali ufficiali ...Si svolgerà martedì 8 agosto alle 21 all'U-Power Stadium il primo Trofeo Berlusconi. Ad affrontarsi i padroni di casa del Monza, club di cui l'ex… Leggi ...