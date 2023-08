Trofeo Berlusconi | Galliani | «Il suo amore per queste due squadre andava onorato»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Adrianoha parlato alla vigilia del: «Non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente» Adrianoha parlato del, che domani sera vedrà protagonisti Milan e Monza, le duedi Silvio. Di seguito le sue parole a Sportmediaset. «Silvioè la storia del Milan e del Monza e l’ideazione delSilvione è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente. Il suoperdue, l’ambizione che l’ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto ...

Milan e Monza si sfidano all'U - Power Stadium per la prima edizione del'Silvio', in memoria dell'ex presidente di entrambe le società. Prove di campionato per i due allenatori: Pioli sostituisce l'infortunato Calabria con Kalulu e conferma i titolari ...Il sogno Duvan Zapata, il primoSilvio, gli innesti di Roberto Gagliardini e Danilo D'Ambrosio andando a fare la pesca in casa dei rivali storici, quell'Inter che ha regalato le gioie più grandi e le sofferenze ...Lo ha detto il tecnico del Monza Raffaele Palladino, intervistato da SportMediaset alla vigilia del, in programma domani sera contro il Milan. "Al presidente mi legano tantissimi ...

"Sicuramente Berlusconi è stato un visionario e quindi tutto quello che ha portato ha avuto successo. Ha fatto la storia del Milan, ha contribuito a renderlo ancora più grande, a ottenere grandissimi ...(ANSA) - MILANO, 07 AGO - "Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri, costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un ...