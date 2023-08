Treviso | ladri spiano vittime col drone prima del colpo | bottino da 20 mila euro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo iacrobati, che si calano dai tetti dei palazzi, ecco arrivare itecnologici. Questa storia di inizio agosto arriva da Paese, in provincia di, dove un cittadino ha raccontato, con un post su facebook, di essere stato derubato di oltre 20in seguito a una perlustrazione con un. I malviventi, dunque, hannoesplorato la zona con un aeromobile a pilotaggio remoto e, una volta capito che nell’abitazione non c’era nessuno, hanno fatto irruzione "distruggendo a picconate il portoncino e la porta a vetro della cucina" per poi "rovistare e distruggere cassetti di tutta la casa, armadi, cassapanche e vetrine".

Treviso, i ladri si fanno tecnologici: furto con il drone, bottino da 20mila euro TGCOM

