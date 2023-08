Travolto da 25mila forme di Grana Padano | fine atroce di un imprenditore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una morte, quella capitata all'agricolo Giacomo Chiapparini, a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'uomo di 74 anni è statodal crollo degli scaffali con sopra 25 miladi. La tragedia è avvenuta ieri sera, domenica 6 agosto, attorno alle 21, all'interno della Cascina Graffignana dell'azienda Agricola Chiapparini. Le cause del crollo della scaffalatura sono ancora da accertare. L'uomo è stato ritrovato senza vita questa mattina, al termine delle operazioni di soccorso iniziate ieri sera. Durante il lungo intervento di recupero dell', che ieri risultava disperso, è stata attivata anche una squadra Usar (Urban Search And Rescue) di Areu, che ha collaborato con i colleghi Usar dei vigili del fuoco ...