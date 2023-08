“Trattativa interrotta sul più bello” | la notizia delude i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo l’arrivo del neo acquisto Natan, Aurelio De Laurentiis prosegue anche il capitolo relativo ai rinnovi. Sono vari gli azzurri in scadenza tra 1 o 2 anni per cui la società, preventivamente, si sta cautelando in sede contrattuale. Oltre ai soliti noti: Zielinski, Lozano, ma soprattutto Victor James Osimhen, c’è anche un atro titolare ed inamovibile azzurro incon la società. Stallo a sorpresa? Si tratta di Mario Rui, “Il professore”, così soprannominato dall’ex Luciano Spalletti per via della sua predisposizione all’uscita dal basso. Il portoghese, dal 2017 all’ombra del Vesuvio, rappresenta ormai un senatore dello spogliatoio, l’unico superstite insieme a Zielinski (almeno per il momento), del gruppo dei gloriosi 91 punti. Da Sarri sino a Spalletti, passando per Ancelotti, l’ex Empoli è stato sempre un punto fermo dello scacchiere partenopeo, incontrando ...