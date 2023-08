Trasporto aereo | compagnie su dl caro voli | misure punitive | dai vettori richiamo normative Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Perplessità circa le modalità di normazione ed i contenuti della bozza del Decreto" sono state espresse da Ibar (Italian Board of Airlines Representatives) e Ass(Associazione Nazionalee Operatori del), in rappresentanza del settore deiaerei operanti nel mercato italiano, con riferimento alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi circa le previsioni, contenute nella bozza del 'Dl Asset e Investimenti' circolata venerdì 4 agosto scorso, relative ad interventi in materia di determinazione dei prezzi dei biglietti aerei. Le associazioni auspicano "che le disposizioni ipotizzate possano essere rivalutate a seguito di un costruttivo confronto, da tenersi anche in tempi strettissimi, al fine di individuare soluzioni che contemperino, nel ...