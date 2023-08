Tragedia di Marcinelle 8 agosto 1956 | tra le più gravi stragi minerarie al mondo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Morirono 262 minatori, 136 italiani. Tajani alla commemorazione con i Reali del Belgio Una delle piùtragediedella storia si verificò l’8, nella miniera di carbone di Bois du Cazier (appena fuori la cittadina belga di) dove si sviluppò un incendio che causò una strage. Morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, per le ustioni, il fumo e i gas tossici. Causa dell’incidente, rivela Focus Cultura Storia, fu un malinteso sui tempi di avvio degli ascensori. Si disse che all’origine del disastro fu un’incomprensione tra i minatori, che dal fondo del pozzo caricavano sul montacarichi i vagoncini con il carbone, e i manovratori in superficie. Il montacarichi, avviato al momento sbagliato, urtò contro una trave d’acciaio, tranciando un cavo dell’alta tensione, una ...

