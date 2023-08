(Di lunedì 7 agosto 2023) L'uomo ha perso la vita in un incidente sulla via Livornese. Inutile la corsa in ospedale. Gli amici su Facebook: 'Un ragazzo dolce e buono. Riposa in pace'

Tragedia a La Vettola, Giacomo Pantani muore sullo scooter a 39 anni

