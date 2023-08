Traffico Roma del 07-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi di rilievo sulla tangenziale est in prossimità di Prima Porta per la precisione su via Tiberina Maggiore prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente tra via Soriano del Cimino allo svincolo viadotto del Giubileo 2000 su tutti e due i sensi di marcia ci spostiamo su via Tommaso Campanella dove A causa della rottura delle condutture d’acqua rimane chiuso alil tratto tra via Pietro Giannone e via Giordano Bruno è tutto pronto stasera alle 21 al Circo Massimo per l’atteso concerto di Travis Scott e già chiusure modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante deviazioni per numerose linee di bus tutte le notizie su ...