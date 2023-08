Traffico Roma del 07-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Luceverdegiorno nessuna segnalazione di rilievo sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila e città rallentamenti per un incidente in via di Selva Candida vicino a via Fratelli parenti ed uno ancora in via di Salone vicino via Leofreni altro incidente con rallentamenti in Piazza della Radio vicino a via Pacinotti ed un uomo incidente con disagi su via Cristoforo Colombo alle porte diall’altezza del della lingua rallentamenti poi su via delle Idrovore della Magliana dove si viaggia su carreggiata ridotta tra laFiumicino e via Newton da verso il centro in Prati chiusa per rotture delle condutture dell’acqua via Campanella 3 via Pietro Giannone via Giordano Bruno mentre a Primavalle chiusa per una voragine via Giovanni D’Andrea è tutto pronto per stasera alle 21 al Circo ...