Traffico Roma del 07-08-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 7 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa sera al Circo Massimo il concerto di Travis Scott a tesi 70000 spettatori per quel che riguarda la viabilità nell’area sono già in atto limitazioni alla circolazione e deviazioni bus questa sera dalle ore 21 sarà chiusa la stazione metro B Circo Massimo ma proprio la Metro B1 per l’occasione farà gli straordinari e oggi sarà attivo fino a 1:30 di notte le altre notizie iniziano gli interventi preliminari in vista del cantiere che dopo il 20 di agosto a San Pietro interesserà Piazza Pia in particolare in Prati da questo giovedì cambierà il senso di marcia su via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo maggiori dettagli su mobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità