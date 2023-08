Toscana | l' errore di italiano sul menù di un ristorante a Marina di Cecina è clamoroso | Patate a

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 7 agosto 2023), ilesposto da undicontiene un gravedi: ecco come cucinano lequidiè una località balneare situata sulla costa tirrenica della, in Italia. È conosciuto per il bel mare, il clima piacevole e l'atmosfera rilassante. La principale attrazione del posto sono le sue spiagge sabbiose. Qui ci si può rilassare, prendere il sole, fare una nuotata nelle acque cristalline o partecipare ad attività tipiche quali il windsurf e il kitesurf. Se si sta viaggiando con la famiglia, poi il parco giochi in città è un luogo ideale per i bambini. Offre tanto intrattenimento per i più piccoli. Qualora, invece, si stia facendo una ...