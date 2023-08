Torna il Ferragosto Sannazzareno da mercoledì 9 a giovedì 17

... anche con l'importante traino della Mostra Nazionale dell'Antiquariato, chedopo dieci anni ... Ogni anno nella settimana dipiù di quattrocento figuranti fanno rivivere la caccia alle ...Mauro Bernardi, presidente dell'ATL del Cuneese: "Il Concerto diin Valle Po, al cospetto del Monviso. Saremo in una location pittoresca, coronati dal Re di Pietra e dallo splendido ...Il fresco e il clima gradevole durerà almeno fino al 10 agosto. Tempo stabile per tutta la settimana e il ritorno del caldo verso, con le temperature massime in aumento nel corso del fine settimana su valori prossimi a 35 gradi. E' quanto riporta Arpae Emilia - Romagna. Per la settimana dal 14 al 20 agosto , sull'area ...

Quando torna il caldo vero: la tendenza meteo fino a Ferragosto Today.it

Un lungo weekend di appuntamenti, aspettando il Ferragosto in riva al Lago Maggiore. A Ranco torna una delle manifestazioni più attese e partecipate, il Ferragosto sotto il salice, sagra che si svolge ...Da sabato 12 agosto a Roma torna il caldo torrido, con picchi di temperature oltre i 33°. Guardando le previsioni di 3BMeteo nella giornata c'è un'allerta per il caldo dalle 11 alle 18. Stessa ...