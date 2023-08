Torino | ora Singo può restare | il Milan si tira indietro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Wilfriedpotrebbeal. Al momento, infatti, non sono ancora arrivate delle vere e proprie offerte per il terzino ivoriano,...

Ilha inoltre già acquistato il possibile nuovo titolare sulla fascia destra, Raoul Bellanova. Nelle scorse settimane per Singo aveva effettuato un sondaggio il Milan ma la società rossonera ...Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgono nel Monferrato (sito Unesco) e nei suoi dintorni, a un'o poco più da, Milano e Genova. Manuel Agnelli sarà il 2 settembre alle 18 a ...I NUMERI - Vlasic quindi torna aldove nella scorsa stagione ha totalizzato 5 gol e 8 assist ...ci siamo, Vlasic torna al Toro a titolo definitivo: domani le visite mediche.

ULTIM’ORA – Vlasic torna al Torino, è fatta: ecco le cifre dell’accordo sosfanta.com

L’arrivo di Nikola Vlašic in casa Torino allontana Demba Seck da Ivan Juric, per il senegalese si avvicina l’ipotesi di prestito ...C’è l’annuncio riguardo l’arrivo del nuovo acquisto: sarà a Tortino per le visite mediche. Svelati tutti i dettagli di questo colpo di calciomercato. Svolta a sorpresa da parte del club: il ds ha chiu ...